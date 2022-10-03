В Калужской области женщина убила бывшего мужа и заявила о его пропаже

В Кировском районе 59-летней женщине грозит до 15 лет лишения свободы за убийство своего бывшего мужа. В понедельник, 3 октября, об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

В ноябре 2020 года женщина поссорилась с бывшим супругом, с которым вместе жила, и ударила ножом. Пострадавший скончался. После этого с помощью соседа женщина закопала тело в лесу, а на следующий день обратилась в полицию с заявлением об исчезновении мужчины.

В ближайшее время по делу начнется суд.

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