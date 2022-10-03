В Калужской области вынесен приговор нелегальным торговцам оружием

Два жителя Калужской области осуждены на три и пять лет лишения свободы за незаконное хранение оружия и попытку его продать. В понедельник, 3 октября, об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

- Фигуранты пытались продать пистолет системы «Наган», два обреза гладкоствольного ружья, винтовку «Мосина», две емкости с бездымным порохом, однако не смогли довести свой замысел до конца, - говорится в сообщении спецслужбы.

Приговор уже вступил в законную силу.

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