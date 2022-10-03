Житель Калужской области пытался сжечь гараж с машиной за долг в 7000 рублей

В Юхновском районе 37-летний мужчина задержан за попытку поджога. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, знакомый задолжал мужчине 7000 рублей и не отдавал. В ответ подозреваемый ночью пришел к гаражу должника и начал обливать его бензином, чтобы поджечь. Это заметила жена владельца гаража, и пожара удалось избежать. Внутри строения находилась машина.

Ведется расследование уголовного дела. Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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