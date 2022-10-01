Житель Калуги стащил у подруги паспорт и оформил на нее микрозайм

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием чужого паспорта.

Как сообщили в субботу, 1 октября, в пресс-службе УМВД России по Калужской области, ранее судимый 23-летний парень проживал у своей подруги, с финансами у него были сложности. У молодого человека даже не было своего мобильного телефона, поэтому он одолжил его у хозяйки квартиры.

В один из дней он без разрешения взял ее паспорт и, найдя в интернете компанию, которая выдает микрозаймы, оформил кредит на приютившую его женщину. Сумма микрозайма составила 8 тысяч рублей, деньги он потратил на личные нужды.

Сейчас полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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