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Житель Калуги стащил у подруги паспорт и оформил на нее микрозайм

Диана Коршикова
Опубликовано: 01.10.2022 11:00 0 325
Житель Калуги стащил у подруги паспорт и оформил на нее микрозайм

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием чужого паспорта.

Как сообщили в субботу, 1 октября, в пресс-службе УМВД России по Калужской области, ранее судимый 23-летний парень проживал у своей подруги, с финансами у него были сложности. У молодого человека даже не было своего мобильного телефона, поэтому он одолжил его у хозяйки квартиры. 

В один из дней он без разрешения взял ее паспорт и, найдя в интернете компанию, которая выдает микрозаймы, оформил кредит на приютившую его женщину. Сумма микрозайма составила 8 тысяч рублей, деньги он потратил на личные нужды.

Сейчас полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям, ему грозит до двух лет лишения свободы.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 01.10.2022 11:00 0 325
Тэги: калуга криминал
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