В Калужской области украли семь миллионов рублей при строительстве площадок для сдачи ГТО

В Калужской области при строительстве площадок для сдачи норм ГТО украли около семи миллионов рублей. В пятницу, 30 сентября, об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, виновником был 42-летний директор организации-подрядчика.

В УМВД по Калужской области уточнили, что с подрядчиком заключили договор на поставку 10 комплексов. Но часть оборудования предприниматель заменил на гораздо более дешевое, а некоторое и вовсе не поставил.

Дело направлено в суд. Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.

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