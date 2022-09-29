Житель Калужской области задолжал по алиментам 1,5 миллиона рублей

В Думиничском районе мужчина долгое время не выплачивал алименты на своего ребенка. Задолженность достигла 1,5 миллиона рублей, сообщили в четверг, 29 сентября, в прокуратуре Калужской области.

На днях завершилось расследование уголовного дела. Оно передано для рассмотрения в суд.

Предполагаемому виновнику грозит до года лишения свободы.

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