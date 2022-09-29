В Калужской области муж запретил жене возвращаться домой с работы

В Юхновском районе местный житель задержан за угрозы убийством. В четверг, 29 сентября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, виновник поссорился со своей гражданской женой, когда та собиралась на работу. В порыве гнева он запретил ей возвращаться вечером домой, угрожая убийством.

Но женщина все-таки пришла домой, предварительно выпив в гостях. Мужчина на тот момент тоже был пьян. Он начал бить сожительницу, говоря, что сейчас зарежет ее, расчленит тело и закопает во дворе. Но женщине удалось убежать к соседке и вызвать полицию.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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