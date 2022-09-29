Житель Калуги отдал деньги мошеннику, пытаясь заказать проститутку

В Калуге мужчина стал жертвой мошенника, когда пытался заказать проститутку. В четверг, 29 сентября, об этой истории сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, преступник из Саратовской области разместил объявление с фотографией девушки. По телефону он разговаривал измененным голосом. С калужанина он потребовал внесения страховки.

Житель Калуги перечислил мошеннику 22 000 рублей, но интима так и не дождался.

Потом подозреваемый уже мужским голосом требовал с калужанина денег, угрожая рассказать о поиски проститутки его родным.

Предполагаемый виновник задержан. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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