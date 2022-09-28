В Калужской области вынесен приговор мужчине, который незаконно спилил 18 берез

В Калужской области вынесли приговор жителю Юхновского района, который попался на незаконной рубке деревьев в лесу. В среду, 28 сентября, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина спилил 18 берез недалеко от деревни Мятлево Износковского района. Ущерб оценили в 600 тысяч рублей.

Виновника приговорили к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, он должен возместить ущерб.

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