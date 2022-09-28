В Калужской области рыбаки убили своего знакомого из-за воспоминаний о тюрьме

В Калужской области завершилось расследование уголовного дела, возбужденного после конфликта у пруда в Думиничском районе летом нынешнего года. В среду, 28 сентября, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Ночью 8 июля две компании рыбачили на разных сторонах пруда. Обвиняемые, 43-летний и 32-летний мужчины, закончив ловить рыбу и выпивать, подошли к другой компании, в которой оказался их 44-летний знакомый.

- Узнав друг друга как лиц, ранее отбывавших наказание в одном исправительном учреждении, мужчины стали общаться, - прокомментировали в Следственном комитете. - В ходе разговора на фоне воспоминаний о местах лишения свободы между ними произошел словесный конфликт и избиение. В результате 44-летнему местному жителю обвиняемые нанесли множественные удары руками, ногами по телу, а также деревянными палками в область головы. Мужчина скончался.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.