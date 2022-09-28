В Калужской области 42-летний мужчина осужден за две драки в храме

В Людиново 42-летнего мужчину отправили на три года в колонию общего режима. В среду, 28 сентября, подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

В прошлом году этот человек дважды ударил охранника храма Казанской Божьей Матери в Людиново, а позже устроил потасовку в трапезной этой же церкви.

По другому уголовному делу мужчину признали виновным в причинении тяжелых травм другому человеку.

Суд вынес приговор по совокупности всех этих преступлений.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.