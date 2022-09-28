Жительница Калуги потеряла 780 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже

В Калуге еще одна женщина потеряла крупную сумму, доверившись мошенникам. В среду, 28 сентября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, в интернете она нашла объявление о выгодной покупке акций. Калужанке перезвонил мужчина, который представился финансовым представителем. Сначала женщина отказалась, но на следующий день ей вновь позвонили. После этого калужанка решила вложить свои деньги в биржу.

В общей сложности женщина отправила мошенникам 780 тысяч рублей. Вывести она их не смогла.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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