В Калуге у женщины из стиральной машины украли 300 тысяч рублей

В Калуге 39-летний мужчина задержан за кражу 300 тысяч рублей и банковской карты у родственницы, вместе с которой жил. В среду, 28 сентября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, ночью он обыскал квартиру и нашел деньги в стиральной машине. Потом он потратил все наличные на развлечения. А чужой картой воспользовался, когда 300 тысяч закончились.

Предполагаемому виновнику грозит до шести лет лишения свободы.

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