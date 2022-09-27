В Калуге 20-летний мужчина получил условный срок за драку на улице Хрустальной

В Калуге 20-летнего мужчину признали виновным в причинении травм средней тяжести 42-летнему мужчине. Во вторник, 27 сентября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Конфликт произошел в июле прошлого года на улице Хрустальной.

Как установил суд, виновник ударил оппонента по голове твердым тупым предметом.

Калужанина приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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