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В Калуге три человека перечислили мошенникам 1,2 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.09.2022 15:47 1 203
В Калуге три человека перечислили мошенникам 1,2 миллиона рублей

Во вторник, 27 сентября, в Калуге стало известно об трех очередных случаях мошенничества. Подробности рассказали в региональном управлении МВД.

Женщина позвонила девушка, которая представилась работницей банка. Она убедила калужанку перевести 340 тысяч рулей на якобы безопасный счет, чтобы они не достались другим преступникам.

По такой же схеме двое мужчин в Калуге отдали 900 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Виновников ищут.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.09.2022 15:47 1 203
Тэги: общество полиция криминал
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