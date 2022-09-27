В Калужской области опровергли информацию о призывнике, который покалечил себя и мать, получив повестку

В социальных сетях 26 сентября появилась информация, что в Бабынино молодой человек получил повестку на частичную мобилизацию после чего с ножом напал на мать и покалечил себя. Однако в администрации Бабынинского района опровергли эти данные.

Чиновники подтвердили лишь факт конфликта.

- Действительно, имелся факт нанесения вреда здоровья в ходе бытовой ссоры, - пояснили в администрации. - Однако информация о том, что причиной явилось получение повестки, является фейком. Участнику ссоры повестку не направляли. Просим вас доверять только официальным источникам информации и не распространять ложные слухи.

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