В Калуге пьяного водителя наказали обязательными работами и лишением прав

В Калуге 25-летний мужчина осужден за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Во вторник, 27 сентября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Инспекторы ГИБДД остановили виновника в марте на 2-ом Берендяковском переулке, когда он пьяным ехал за рулем «Лады». На тот момент он уже был лишен водительского удостоверения за аналогичное нарушение.

Калужанина приговорили к 200 часам обязательных работ с лишением прав на три года.

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