В Калуге мужчина камнем разбил чужую машину

В Калуге 30-летний мужчина задержан за то, что повредил чужую машину, которая стояла во дворе многоквартирного дома. Во вторник, 27 сентября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Хулиган камнем бил по стеклам, а ногами пытался сломать зеркала.

Владелец автомобиля и выбежавшие на помощь соседи смогли остановить преступника.

Мотивы задержанного калужанина пока не называются.

Ущерб оценивается в 190 тысяч рублей.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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