В Калуге 50-летний мужчина угнал машину у своего знакомого

В Калуге 50-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за угон автомобиля. В понедельник, 26 сентября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, в июне калужанин был пьян, без разрешения владельца взял ключи от машины своего знакомого и угнал автомобиль, который стоял на Грабцевском шоссе.

Далеко преступнику уехать не удалось. Он попал в ДТП.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.