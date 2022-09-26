В Калуге 50-летний мужчина угнал машину у своего знакомого
В Калуге 50-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за угон автомобиля. В понедельник, 26 сентября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
По версии следствия, в июне калужанин был пьян, без разрешения владельца взял ключи от машины своего знакомого и угнал автомобиль, который стоял на Грабцевском шоссе.
Далеко преступнику уехать не удалось. Он попал в ДТП.
В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.
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