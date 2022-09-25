В Калужской области вор-меломан украл у женщины саксофон и телевизор

На днях в дежурную часть полиции по Дзержинскому району обратилась жительница города Кондрово, которая рассказала, что кто-то проник в ее дом и похитил оттуда саксофон и телевизор. Общая стоимость украденного составила порядка 40 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области в воскресенье, 25 сентября, полицейским удалось установить подозреваемого. Им оказался 47-летний местный житель, который уже признался в содеянном.

По его словам, ранее он проживал с потерпевшей в одном доме и знал, где она хранит ключ от входной двери. И в один прекрасный день он решил этим воспользоваться.

В данный момент похищенный саксофон уже изъят и возвращен хозяйке, а вот телевизор вор успел продать, а вырученные деньги потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.

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