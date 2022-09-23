Калужская компания потеряла 700 тысяч рублей, пытаясь арендовать экскаватор

В Калуге строительная компания стала жертвой мошенников. В пятницу, 23 сентября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, фирме понадобился экскаватор для сноса здания. Представитель нашел объявление в интернете, заключил договор по электронной почте и перечислил 700 тысяч рублей. Но техники так и не дождался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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