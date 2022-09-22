В Калуге два бухгалтера украли из бюджета 800 тысяч рублей

В Калуге вынесен приговор двум бывшим бухгалтерам муниципального учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства». 55-летнюю и 47-летнюю женщин признали виновными в мошенничестве и наказали тремя годами лишения свободы условно, сообщили в четверг, 22 сентября, в прокуратуре Калужской области.

В 2014-2015 годах виновницы фиктивно оформили на работу нескольких человек, а деньги из бюджета забирали себе.

Общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.

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