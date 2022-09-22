В Калуге задержан 23-летний мужчина из международного розыска

В Калуге 23-летнему мужчине грозит до 10 лет колонии. В четверг, 22 сентября, об этом инциденте сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Подозреваемый находился в международном розыске.

По версии следствия, мужчина поссорился с другим человеком возле развлекательного заведения, ударил его ножом в грудь и убежал. Предполагаемый виновник скрылся в другой стране, но потом решил вернутся и попался в руки полиции.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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