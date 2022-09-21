В Калуге 70-летнего мужчину осудили за попытку убить сына

В Калуге областной суд рассмотрел дело о попытке убийства, которая произошла в доме на улице Тракторной год назад, сообщили в среду, 21 сентября, в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что 70-летний пенсионер ножом ударил своего сына в грудь. Пострадавшего мужчину удалось спасти.

Виновник на суде заявлял, что действовал в целях самозащиты. Однако его приговорили к шести годам колонии строгого режима.

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