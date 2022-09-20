В Калужской области вынесли приговор женщине, которая потратила деньги с найденной карты

В Людиново 43-летнюю женщину признали виновной в краже с банковского счета. Она приговорена с шести месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5%. Об этом сообщили во вторник, 20 сентября, в прокуратуре Калужской области.

В апреле женщина шла по улице и увидела лежащую на земле банковскую карту. На обороте был написан пин-код.

Виновница взяла карту и сняла со счета 100 тысяч рублей. Которые потратила на свои нужды.

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