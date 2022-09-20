В Калуге строитель украл ювелирные украшения у хозяина объекта

В Калуге 38-летнего мужчину подозревают в краже ювелирных украшений. Во вторник, 20 сентября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, его наняли в качестве строителя. Владелец объекта выделил рабочим для хранения вещей помещение. Именно там предполагаемый виновник и нашел украшения.

За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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