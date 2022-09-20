Жительница Калуги отправила мошенникам 490 тысяч рублей, рассчитывая получить компенсацию

В Калуге пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников, сообщили во вторник, 20 сентября, в управлении МВД по Калужской области.

Калужанке позвонил незнакомец и рассказал, что ей положена денежная компенсация. За что именно – женщина так и не поняла. Для получения денег калужанку попросили оплатить комиссию. Позже женщине сказали заплатить за страховку. Для этого она даже взяла кредит. Потом еще один. Но звонки не прекращались, а компенсацию она так и не получила. Только после этого пенсионерка пошла в полицию.

Общий ущерб составил 490 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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