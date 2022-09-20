В Калуге задержаны два организатора наркопритона

В Калуге 27-летний мужчина и его 19-летняя знакомая подозреваются в организации наркопритона. Во вторник, 20 сентября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, они пускали в квартиру наркоманов для употребления запрещенных веществ. В качестве благодарности те оставляли часть наркотиков.

Калужанам грозит до шести лет лишения свободы.

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