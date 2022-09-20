В Калуге задержан 32-летний мужчина, который забрал у пенсионеров три миллиона рублей для мошенников

В Калуге полиция задержала 32-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к крупному мошенничеству. Во вторник, 20 сентября, об этом случае сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, подозреваемый забрал у девяти пенсионеров в общей сложности около трех миллионов рублей. Эти деньги они передавали мошенникам, которые звонили и представлялись детьми пожилых людей, попавшими в ДТП. Якобы за крупную сумму можно было избежать уголовного преследования.

Деньги калужанин пересылал заказчикам, оставляя себе часть в качестве вознаграждения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.