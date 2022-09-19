В Калужской области 19-летний юноша задержан за драку возле кафе
В Кирове 19-летнему юноше грозит до восьми лет лишения свободы за драку, которая произошла рядом с одним из кафе. В понедельник, 19 сентября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.
По предварительным данным, молодой человек поссорился с другим посетителем заведения и ударил оппонента кулаком в голову. Тот упал и потерял сознание.
Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. Сейчас ведется расследование уголовного дела. Предполагаемый виновник находится под подпиской о невыезде.
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