В Калужской области 19-летний юноша задержан за драку возле кафе

В Кирове 19-летнему юноше грозит до восьми лет лишения свободы за драку, которая произошла рядом с одним из кафе. В понедельник, 19 сентября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, молодой человек поссорился с другим посетителем заведения и ударил оппонента кулаком в голову. Тот упал и потерял сознание.

Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. Сейчас ведется расследование уголовного дела. Предполагаемый виновник находится под подпиской о невыезде.

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