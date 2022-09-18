В Калуге мужчина прошел соцопрос и лишился 56 000 рублей

В воскресенье, 18 сентября, УМВД по городу Калуге рассказало об очередном случае интернет-кражи.

В Калуге мужчине пришло сообщение от некой финансовой организации с предложением пройти соцопрос.

Выполнив все задания, он перешел по ссылке, которая обещала вознаграждение за прохождение опроса.

В следующем окне предлагалось ввести реквизиты, на которые будут переведены деньги.

Мужчина ввел данные карты, код из смс. После чего потерял со счета более 56 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.

Расследование продолжается, причастные устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.