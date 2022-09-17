В Калужской области 19-летняя продавщица обокрала свой магазин

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области в субботу, 17 сентября, в Козельском районе возбуждено уголовное дело по факту присвоения товара и денег, принадлежащих одному из местных магазинов.

Дело в том, что к козельским полицейским обратился представитель сетевого магазина, который при проведении инкассации недосчитался некоторой суммы денег. В ходе опроса сотрудников магазин и изучения бухгалтерской отчетности, полиция заинтересовалась деятельностью 19-летней продавщицы.

- По версии оперативников, за короткий промежуток времени девушка, имеющая незначительный стаж работы в данной торговой точке, совершила присвоение денежных средств из кассы в сумме более 16 тысяч рублей, а также товарно-материальных ценностей на общую сумму около 2 тысяч рублей, - заявили в ведомстве.

В данный момент в отношении девушки возбуждено уголовно дело.

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