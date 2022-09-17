Пятеро жителей Калуги перевели мошенникам 8 миллионов рублей

Сразу пятеро жителей Калуги за последние несколько дней обратились в полицию с похожими заявлениями – они попали в руки мошенников и в общей сложности потеряли более 8 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области в субботу, 17 сентября, по словам одного из потерпевших, ему позвонил незнакомый человек, представившийся следователем и заявил, что кто-то пытался оформить на мужчину кредит, однако банк приостановил операцию. И чтобы сохранить свой деньги калужанину необходимо перевести их на другой счет. К телефонному разговору подключился «сотрудник банка», который дал соответствующие инструкции.

Мужчина перевел свои сбережения, однако мошенникам показалось этого мало и они продолжили раскручивать доверчивого гражданина, убедив его в том, что ему нужно оформить займ, чтобы деньги не достались мошенникам. В итоге калужанин лишился более 2,8 миллионов рублей.

По такому же сценарию были обмануты еще четверо жителей областного центра, которые обогатили незнакомцев более чем на 6 миллионов рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

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