В Калуге пять лет грозит пьяному водителю, ударившему сотрудника Росгвардии

В Калуге прокуратура направила в суд уголовное дело 30-летнего мужчины. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти, сообщили в пятницу, 16 сентября, в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, в июле мужчина стал виновником ДТП на улице Ромодановские Дворики, когда ехал за рулем в пьяном виде.

Он попытался скрыться и ударил одного из сотрудников Росгвардии.

Калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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