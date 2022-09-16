Два жителя Калуги украли интернет-кабель на 100 тысяч рублей

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту кражи интернет-кабели из технического колодца. В пятницу, 16 сентября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, виновниками были двое мужчин – 27 и 53 лет. Один забрался в колодец и срезал кабель, второй помогал его вывезти в скупку.

Ущерб провайдера оценили в 100 тысяч рублей.

В полиции считают, что эта кража кабеля была не первой для данных калужан. Сейчас проводится проверка.

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