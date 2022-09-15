Два жителя Калужской области перевели мошенникам 1,4 миллиона рублей

В Калужской области возбудили еще два уголовных дела о мошенничествах, сообщили в четверг, 15 сентября, в региональном управлении МВД.

В Калуге пенсионерка искала, куда вложить миллион рублей, и наткнулась в интернете на объявление преступников. Мошенники представились брокерами и убедили калужанку вложить все свои средства в покупку акций. Вывести доход, который отображался в личном кабинете, у женщины не вышло.

В Обнинске по такой же схеме мужчина потерял 400 тысяч рублей.

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