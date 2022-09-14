Жителя Калуги осудили за ложное сообщение о бомбе в торговом центре

В Калуге 36-летний мужчина осужден за ложное сообщение о взрывном устройстве в торговом центре на улице Кирова. В среду, 14 сентября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

В мае нынешнего года калужанин с планшета позвонил на номер 102 и сообщил о бомбе.

Проверка показала, что никакого взрывного устройства не было.

Виновника приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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