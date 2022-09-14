В Калуге один водитель избил другого на дороге нунчаками

Дорожный конфликт в Калуге закончился избиением и возбуждением уголовного дела. В среду, 14 сентября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, один водитель создал аварийную ситуацию, но второму удалось уйти от столкновения. Но едва не пострадавший в аварии 47-летний мужчина решил проучить нарушителя. Он догнал его, а тот в окно начал говорить оскорбления.

Остановившись, мужчины продолжили ссору. Создавший аварийную ситуацию калужанин взял из салона нунчаки, но его оппонент выхватил это оружие и им избил владельца. Потом предполагаемый виновник выбросил нунчаки в мусорный бак и уехал.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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