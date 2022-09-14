В Калужской области вынесли приговор мужчине, который до смерти избил знакомого

В городе Кондрово вынесли приговор 35-летнему мужчине, который до смерти избил своего знакомого, сообщили в среду, 14 сентября, в прокуратуре Калужской области.

Виновника приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима.

Конфликт произошел в марте, когда мужчины вместе выпивали. Виновник избивал своего оппонента руками, ногами и битой. Пострадавший умер на следующий день.

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