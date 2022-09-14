Пытаясь заказать проститутку, калужанин залез в долги и потерял 300 тысяч рублей

Житель Калуги стал жертвой мошенников, пытаясь встретиться с проституткой. В среду, 14 сентября, об этом случае рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Мужчина нашел объявление в интернете, позвонил и договорился о встрече. Администратор назвала адрес. Когда калужанин подъехал туда, ему еще раз позвонили и попросили предоплату. Затем мужчине несколько раз говорили, что оплата не прошла, и он вновь и вновь переводил деньги, пока счет не опустел.

После этого жителю Калуги позвонил уже мужчина. Он начал угрожать и говорить, что за клиентом числится долг. Когда калужанин вновь перевел деньги, звонки не прекратились. Его вынудили купить в кредит дорогой телефон, сдать его в ломбард и отправить деньги собеседнику.

Только после этого калужанин обратился в полицию. В общей сложности он потерял около 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Виновников ищут.

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