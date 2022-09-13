В Калуге юрист задержана за взятку чиновнику в 1,4 миллиона рублей

Во вторник, 13 сентября, управление ФСБ по Калужской области сообщило о задержании в Калуге юриста, которая давала взятку чиновнику.

По предварительным данным, женщина действовала в интересах частной компании, которая занималась благоустройством города. Деньги давали за то, чтобы чиновники приняли некачественно выполненные работы. Всего стороны договорились о 8 миллионах, но в день задержания передавались 1,4 миллиона рублей. Сразу после этого предполагаемую виновницу арестовали.

- Муниципальный служащий при получении коррупционного предложения сообщил об этом в правоохранительные органы, - пояснили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки в особо крупном размере». Она предполагает до 15 лет лишения свободы.

Оперативное видео.

Деньги передавались купюрами в 5000 рублей.

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