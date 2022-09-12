Жителя Калуги осудили на девять лет за торговлю наркотиками

В Калуге 31-летний мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы за торговлю наркотиками. В понедельник, 12 сентября, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

Калужанина задержали с синтетическими наркотиками. Часть он уже успел разместить в тайниках.

Отбывать наказание виновник будет в колонии строгого режима.

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