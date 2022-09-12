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Жительница Калужской области перевела нескольким мошенникам 2,7 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.09.2022 11:36 2 622
Жительница Калужской области перевела нескольким мошенникам 2,7 миллиона рублей

Доверчивая жительница Калужской области потеряла 2,7 миллиона рублей, общаясь по телефону с мошенниками. Подробности в понедельник, 12 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Сначала ей позвонил человек, который предложил заработать на бирже. Мужчина убедил калужанку взять несколько кредитов и вложить деньги в покупку ценных бумаг.

Но позже вывести средства у женщины не вышло. Она поняла, что стала жертвой преступления, но в полицию не пошла. Вместо этого калужанка нашла по объявлению специалиста, который занимается возвратом денег. Но тот сам оказался мошенником.

Женщине он рассказал, что деньги нашел на заблокированном зарубежном счете, а для возврата нужно оплатить страховку. Калужанка дважды переводила крупные суммы.

После этого ей начали звонить якобы из налоговой с требованием оплатить миллион рублей. Последним позвонил мошенник, представившийся полицейским, который сообщил о возбуждении уголовного дела за соучастие в мошенничестве и попросил еще миллион.

Отложив телефон, калужанка пошла в отделение полиции, и узнала, что общалась все это время с обманщиками.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.09.2022 11:36 2 622
Тэги: криминал
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