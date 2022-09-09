В Калужской области задержан мужчина, перевозивший 21 килограмм наркотиков

Крупную партию наркотиков удалось изъять полицейским в Калужской области. В пятницу, 9 сентября, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В машине у 24-летнего мужчины из соседнего региона нашли 21 килограмм запрещенного синтетического вещества.

Следователи считают, что он купил наркотики, а потом собирался перепродавать.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемому виновнику грозит до 20 лет колонии либо даже пожизненное заключение.

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