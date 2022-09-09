В Калуге угонщик ночью врезался в столб

Ночью в Калуге задержан 31-летний мужчина, которого подозревают в угоне. В пятницу, 9 сентября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, он увидел припаркованную машину с ключами в замке зажигания. Калужанин решил прокатиться, но уже через пару минут врезался в столб.

По уголовной статье мужчине грозит до пяти лети лишения свободы.

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