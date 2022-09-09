Житель Калужской области задолжал по алиментам 210 тысяч рублей

22-летний житель Козельского района выплатил долг по алиментам в 210 тысяч рублей только после вмешательства судебных приставов. В пятницу, 9 сентября, об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Молодой человек не платил за содержание своего сына. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за это.

Деньги отец отдал только после того, как в отношении него возбудили уголовное дело.

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