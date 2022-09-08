В Калуге мужчину ждет суд за продажу несуществующего тепловизора

В Калуге 35-летнему мужчине из Смоленской области грозит до пяти лет колонии за мошенничество. В четверг, 8 сентября, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Из-за проблем с деньгами он выложил в интернете объявление о продаже тепловизора, которого у него на самом деле не было. Покупатель перевел за прибор 40 тысяч рублей, но покупки так и не дождался.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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