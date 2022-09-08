Калужанина оштрафовали на 200 тысяч за перевозку контрафактного алкоголя

В Калуге 28-летний мужчина выплатил судебный штраф только после вмешательства приставов. В четверг, 8 сентября, об этом сообщили в управлении ФССП.

По уголовному делу калужанина оштрафовали на 200 тысяч рублей за перевозку немаркированного алкоголя.

Однако долгое время виновник не погашал задолженность. Приставы запретили ему выезжать за пределы страны.

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