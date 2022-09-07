В Калужской области вынесен приговор мужчине, который совершил двойное убийство топором

В среду, 7 сентября, в Калуге областной суд вынес приговор 35-летнему мужчине, который в марте совершил двойное убийство в Мещовском районе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Виновника приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В деревне Тушенка он поссорился с 51-летним знакомым, в пьяном виде пришел к нему домой и топором забил до смерти. Чтобы скрыть это преступление, мужчина убил еще одного человека, который спал в этом доме. Второму погибшему было 45 лет.

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