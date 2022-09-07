В Калуге мужчину из федерального розыска задержали спустя 33 года

В Калуге сотрудники полиции задержали мужчину, который с 1989 года находился в федеральном розыске. В среду, 7 сентября, об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Калужской области.

Преступление было совершено 33 года назад в одной из гостиниц города.

В здании произошла драка, на вызов приехали сотрудники милиции. Подозреваемый оказывал им сопротивление, сорвал с плеча погон и скрылся.

Было возбуждено уголовное дело, но нашли предполагаемого виновника только сейчас.

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